A town hall meeting in Alexander City’s District 1 netted a lot of questions and quite a few answers.
Resident David Lee Wyckoff invited the district’s governmental representatives including Mayor Mike Densmore, council member Bobby Tapley and Tallapoosa County District 1 commissioner T.C. Coley.
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