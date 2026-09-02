A town hall meeting in Alexander City’s District 1 netted a lot of questions and quite a few answers.

Resident David Lee Wyckoff invited the district’s governmental representatives including Mayor Mike Densmore, council member Bobby Tapley and Tallapoosa County District 1 commissioner T.C. Coley.

082926 town hall.jpg
Buy Now

David Lee Wyckoff, left, organized a town hall meeting in Alexander City’s District 1 for residents to meet and talk to local representatives.