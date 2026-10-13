If you forgot who Jamichael Greer was, there is a good chance he’s made it hard to forget.

Over the course of the last three games for the Benjamin Russell football team, Greer has just about taken over as the No. 1 option in the passing game. But it is not anything out of the ordinary if you remember his freshman year with the Wildcats.  

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Samuel Higgs / TPI For the third straight week, Benjamin Russell's Jamichael Greer (10) has led the team in receiving. Against Pike Road, he compiled three catches for 87 yards and a touchdown.