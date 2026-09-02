Stepping into the next chapter just got a little easier for a Horseshoe Bend School alumni. 

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Submitted / TPI Horseshoe Bend School alumni Elijah Smith recieved a $2,500 scholarship from Alabama Power Foundation's inaugural Community Scholars Program. Smith is attending Mississippi College to pursue a degree in electrical engineering.

Elijah Smith graduated this past spring and was recently awarded Alabama Power Foundation’s inaugural Community Scholars Program $2,500 scholarship, according to a press release. 