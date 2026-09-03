For many years, it was known as East Alabama Mental Health, but Integrea’s missions and goals haven’t changed since its inception in 1960.
Integrea serves Tallapoosa, Lee, Russell and Chambers counties and provides mental health services that would otherwise not be available.
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