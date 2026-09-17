L.D. Benton was one of those people who touched many lives.

Benton, who died last week at the age of 78, was one of those people. Locals of a certain age heard his name throughout the years and knew who he was even if they had never met him.

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L.D. Benton, left, died last week and left behind a legacy of hard work and living life to the fullest.