L.D. Benton was one of those people who touched many lives.
Benton, who died last week at the age of 78, was one of those people. Locals of a certain age heard his name throughout the years and knew who he was even if they had never met him.
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