Some people have been in the thick of things for so long, everybody just knows who they are.

In the Tallapoosa County dispatch world, that person is Kim Cotney.

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Tallapoosa County dispatcher Kim Cotney, left, was recently named dispatcher of the year. Tallapoosa County Sheriff’s Office deputy Nadia Freeman, credits her beginnings in law enforcement to Cotney.