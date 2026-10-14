Some people have been in the thick of things for so long, everybody just knows who they are.
In the Tallapoosa County dispatch world, that person is Kim Cotney.
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