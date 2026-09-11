Central Alabama Community College is preparing the next generation of manufacturing professionals through its Federation for Advanced Manufacturing Education Industrial Automation Technician Program, a two-year technical associate degree designed to meet the demands of today’s manufacturing industry.

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Central Alabama Community College fall semester Federation for Advanced Manufacturing Education students split weeks between the classroom and gaining hands-on experience in the workforce with one of several sponsoring industries.

The F.A.M.E. program blends academic instruction with real-world, paid apprenticeships, ensuring graduates are both skilled and workplace-ready. Students gain hands-on experience with advanced manufacturing technologies and business principles used by local manufacturers, all while earning wages that can help cover the full cost of their education.