With Art Lab kicking off Wednesday, the New Site Town Council passed a resolution at its regular meeting Monday night allowing for the use of the community room and town’s pavilion as well as making a donation to the youth summer enrichment classes.

Mayor Phil Blasingame said in order to make the donation for the classes, Art Lab has to be considered a community service.

060326 NS council.jpg
Buy Now

Just a little over a month into construction, the addition to Health Partners of New Site are on track to be completed by September.