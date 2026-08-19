On July 1, a new law went into effect in Alabama that will allow educators a bit more control when a student makes a terrorist threat.
HB7 was signed into law in April and will be the guiding law for this school year.
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