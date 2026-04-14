If there was one thing the Horseshoe Bend baseball team does not have to worry about, it’s the offensive production. However, there are still a few things to clean up on the defensive side of things as the playoffs approach.

The Generals had to defend their home turf on Tuesday, facing off against Class 2A Area 8 baseball opponent Central Coosa for the first area game of the season. And it took all of five innings to take home a 19-9 win over the Cougars, kicking off a 1-0 start in area play.

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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Hunter Gordon aims a throw to first base after collecting a ground ball hit his way. Horseshoe Bend took home a win over Central Coosa on Tuesday.
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Samuel Higgs / TPI Horseshoe Bend's Loughton Spates sprints towards home base against Central Coosa on Tuesday. Spates scored three runs against the Cougars.