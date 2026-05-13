There’s just something about Alabama that calls people back.
And that was exactly the case for new Russell Medical CEO Bob Phillips, who joined the team after the departure of Jim Peace.
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