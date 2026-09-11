Imagine every touch you have goes for a touchdown.

Imagine on those touches, not a single defender tackles you.

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Samuel Higgs / TPI Reeltown running back Traylen Roberts (2) outruns a defender en route to his third touchdown against B.B. Comer last week. He scored three touchdowns on three carries to earn the Outlook Player of the Week title.