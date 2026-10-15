If you’re looking for Reeltown’s Alijah Woods, more than likely you’ll need to look in the end zone. 

For the better part of his four-year high school career, and especially last year, Woods just finds any way he can to get into the end zone. Whether it be at receiver, defensive back, punt returner or even running back, when the ball is in his hands, the odds of him scoring skyrocket. 

Reeltown at Coosa Central
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Cliff Williams / TPI Reeltown’s Alijah Woods (16) ran for 228 rushing yards and scored five touchdowns in a win over Central Coosa. For his performance he is the Outlook Player of the Week.
Reeltown at Coosa Central
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Cliff Williams / TPI Reeltown’s Alijah Woods (16) filled in at running back for a limited Traylen Roberts. In his nine carries he averaged 25.3 yards per carry, with over half of them going for scores.