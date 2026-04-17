Given the way Luke Knight prepares, it’s not surprising he’s been dubbed Benjamin Russell’s ace on the mound.

According to BRHS coach Richy Brooks, his star pitcher is a perfectionist. And heading into each game he’s called upon to play, he makes sure his preparation sets him apart. Against Chilton County last Thursday, it certainly did. Knight manned the mound for all seven innings, recorded 11 strikeouts and surrendered four hits — three of which came in the second inning. For his performance in the 6-2 win over the Tigers, Knight is the Outlook Player of the Week.