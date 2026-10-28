Next Tuesday, Tallapoosa County voters will have a chance to exercise their right to vote in the upcoming general election.

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District 3 commissioner John McKelvey faces Frank Tapley in next week’s election.

Only two local offices are up for grabs next week as most all incumbents are unopposed as well as Luke Smith who is the only name on the ballot for Tallapoosa County Board of Education Place 5.

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