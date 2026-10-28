Featured Top Story Polls open Tuesday for general election Gwen Bishop Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Oct 28, 2026 Oct 28, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Next Tuesday, Tallapoosa County voters will have a chance to exercise their right to vote in the upcoming general election. District 3 commissioner John McKelvey faces Frank Tapley in next week’s election. File / TPI Only two local offices are up for grabs next week as most all incumbents are unopposed as well as Luke Smith who is the only name on the ballot for Tallapoosa County Board of Education Place 5. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm%2==2A@@D2 r@F?EJ s:DEC:4E b 4@>>:DD:@?6C y@9? |4z6=G6J[ H9@ :D CF??:?8 @? E96 #6AF3=:42? 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