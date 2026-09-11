It’s never one play that costs the team a game, but it doesn’t take away the sting of losing.

In the Central Coosa football team's second Class 2A Region 4 matchup of the season against Randolph County, the Cougars felt just that with the Tigers connecting for a touchdown as time was expiring for a 21-20 loss.

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File / TPI Central Coosa's Kenyon Richardson (7) and the Cougars improve to 2-2 on the year. OR Central Coosa's Kenyon Richardson (7) and the Cougars drop to 1-3 on the year.