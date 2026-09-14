Most of the time, people working behind the scenes never get the recognition they deserve.
At Tuesday night’s City of Alexander City council meeting, District 4 council member Kelly Waldrop called one of the behind-the-scenes people out.
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