Most of the time, people working behind the scenes never get the recognition they deserve.

At Tuesday night’s City of Alexander City council meeting, District 4 council member Kelly Waldrop called one of the behind-the-scenes people out.

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Alexander City Recycling Center manager James Caldwell is recognized during the city’s council meeting Tuesday night for continuing to improve the center as well as helping businesses in the community by picking up cardboard from the business locations.
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Members of the Alexander City Rotary Club attend the Alexander City City Council meeting Tuesday night. The city passed a resolution honoring the club for its 14 year commitment to Dolly Parton’s Imagination Library.