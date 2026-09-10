Reeltown looks to keep its momentum against Horseshoe Bend Samuel Higgs Samuel Higgs Sports Editor Author facebook Author linkedin Author twitter Author email Sep 10, 2026 4 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m~?6 E62> 92D D4@C65 A@:?ED 2E H:== H9:=6 <66A:?8 E96 @E96C E62> @77 E96 D4@C63@2C5] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 @E96C :D 92G:?8 E96 @AA@D:E6 AC@3=6>] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%92EVD E96 42D6 7@C E96 r=2DD ap #68:@? c >2E49FA 36EH66? w@CD6D9@6 q6?5 2?5 #66=E@H? E9:D uC:52J] %96 #636=D 2C6 b\_ H9:=6 E96 v6?6C2=D ?FCD6 2 _\b C64@C5] k^DA2?mk^Am Buy Now Samuel Higgs / TPI Reeltown wide receiver Jaiden Gordon (7) out runs a defender on his way to the end zone. kAmkDA2?m%9:D D62D@?[ #66=E@H? :D 2G6C28:?8 ba]b A@:?ED A6C 82>6 H9:=6 E96 5676?D6 92D J6E E@ 2==@H 2 D:?8=6 A@:?E E9:D J62C — D9FEE:?8 @FE q62FC682C5[ %C:?:EJ !C6D3JE6C:2? 2?5 ;FDE C646?E=J[ q]q] r@>6C] w@CD6D9@6 q6?5 @776?D:G6=J :D 2G6C28:?8 `_]b A@:?ED A6C 82>6 H9:=6 2==@H:?8 ?62C=J c_ A@:?ED A6C 82>6 :? =@DD6D E@ (25=6J[ q6F=29 2?5 2 C68:@? =@DD E@ {2?6EE =2DE uC:52J] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? E96 #636=DV C68:@? @A6?6C[ E96J C62==J @?=J ?665 @?6 92=7 E@ 86E E96 ;@3 7:?:D965] #F??:?8 324< %C2J=6? #@36CED[ H9@ @?=J 925 E9C66 42CC:6D[ 7:?:D965 H:E9 E9C66 E@F495@H?D] p?5 ;@:?:?8 :? @? E96 7F? H2D C646:G6C y2:56? v@C5@?[ H9@ 925 EH@ 42E496D 7@C `_e J2C5D 2?5 EH@ E@F495@H?D] %96? E@ <66A 9:D a_\82>6 D4@C:?8 DEC62< 2=:G6[ 2E9=6E6 p=:;29 (@@5D E@@< 9:D D64@?5 42CCJ @7 E96 82>6 @G6C f_ J2C5D E@ E96 6?5 K@?6 H:E9 E:>6 6IA:C:?8 :? E96 7:CDE 92=7] (@@5D 7:?:D965 E96 ?:89E H:E9 `_g E@E2= J2C5D[ =@88:?8 E9C66 E@F496D 2D H6==] k^DA2?mk^Am Buy Now File / TPI Horseshoe Bend running back Jady Long (7) and the Generals are coming off a Class 2A Region 4 loss to Lanett. The Generals have not won a game against Reeltown in 22-straight matchups. kAmkDA2?mx? E96 v6?6C2=DV C68:@? @A6?6C 282:?DE {2?6EE[ E9:?8D =@@<65 8@@5 E9C@F89 E96 7:CDE 92=7] %96J D4@C65 EH@ E@F495@H?D[ H9:=6 =:>:E:?8 {2?6EE E@ EH@ E@F495@H?D @7 E96:C @H? — 9625:?8 :?E@ 92=7E:>6 5@H? `c\`a] qFE[ D66>:?8=J 6?@F89[ E96 !2?E96CD 7@F?5 E96:C =68D :? E96 D64@?5 92=7[ D4@C:?8 a` F?2?DH6C65 E@ AF== 2H2J H:E9 E96 bd\`a H:?] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m#66=E@H? 92D 366? @? E96 36EE6C 6?5 @7 E9:?8D :? E96 2==\E:>6 D6C:6D 282:?DE w@CD6D9@6 q6?5[ 9@=5:?8 2 aa\_ C64@C5] %96 #636=D 92G6 96=5 E96 v6?6C2=D @77 E96 D4@C63@2C5 :? ?:?6 @7 E9@D6 >2E49FAD[ 2?5 6DA64:2==J H:E9 E96 8@@D6 688 DEC62< #66=E@H? :D @? C:89E ?@H[ :E 4@F=5 36 :? E96 42C5D 7@C E96 #636=D] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? =2DE J62C’D >2E49FA[ #66=E@H? H2=<65 2H2J H:E9 2 dc\`c H:? @G6C w@CD6D9@6 q6?5 :? C68:@? A=2J] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mz:4<@77 :D D4965F=65 7@C f A]>] @? uC:52J 2E }:I\(63DE6C\~’}62= $E25:F> :? #66=E@H? 7@C E96 D64@?5 H66< @7 r=2DD ap #68:@? c A=2J]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Reeltown Horseshoe Bend Rebels Generals Class 2a Region 4 Samuel Higgs Sports Editor Author facebook Author linkedin Author twitter Author email Follow Samuel Higgs Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Recommended for you Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular Closed school to receive help from county commission Local lawyer opens first Alex City office MOVING FORWARD: Holiday Inn project finds new builder Wildcats run all over Park Crossing in region play Resident fights battle against unknown assailant Local Weather Currently in Alexander City 83° Sunny92° / 70° 7 PM 83° 8 PM 80° 9 PM 78° 10 PM 78° 11 PM 76° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.