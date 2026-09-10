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Samuel Higgs / TPI Reeltown wide receiver Jaiden Gordon (7) out runs a defender on his way to the end zone.
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File / TPI Horseshoe Bend running back Jady Long (7) and the Generals are coming off a Class 2A Region 4 loss to Lanett. The Generals have not won a game against Reeltown in 22-straight matchups.