Horseshoe Bend controlled the clock, but the Reeltown High Rebels controlled the scoreboard, winning Friday’s intracounty showdown 47-0 in front of a soggy faithful filling the stands at Nix Webster O’Neal Stadium. 

“Other than the penalties we’ve got to clean up, I’m proud of the way we played,” Rebel coach Matt Johnson said. “We played fast and we played physical. When you can play like that, it tells me that we are comfortable with our assignments. They’re getting comfortable with what they are being taught and I’m really proud of that.”

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Griffin Pritchard / For TPI The Reeltown defense closes in on a Horseshoe Bend running back on Friday night. The Rebels shut out HBS for their fourth shutout in a row.