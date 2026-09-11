Steve Robinson is known throughout Tallapoosa County for the two hats he wears regularly.

Thursday afternoon, he wore both of those hats and updated the Alexander City Kiwanis Club on what is going on with the Alexander City Chamber of Commerce and the Tallapoosa County Commission.

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Donning both of his hats, Tallapoosa County District 2 commissioner and Alexander City Chamber of Commerce director Steve Robinson updated the Alexander City Kiwanis Club on the many things he is involved in through both of his roles.