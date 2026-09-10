In 2010, Alexander City Schools superintendent Dr. Jose Reyes Jr. went through The University of Alabama Superintendents’ Academy.
For the past three years, the tables have turned and Reyes is now a mentor for the program.
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