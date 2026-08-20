Shenan Motley’s name is almost synonymous with Wadley football.

Motley has been a head football coach in Alabama for the last nine years, most notably at Wadley. He finished with a 51-22 coaching record and, through six seasons, made the playoffs each year, all with an 11-5 record in the postseason.

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File / TPI The Horseshoe Bend football team opens the 2026 season with a Thursday night game against Wadley. Current Generals coach Shenan Motley appeared in two state title games while at Motley, bringing the school its first ever state title in 2024.