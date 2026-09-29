In 15 years, local children receiving books through Dolly Parton’s Imagination Library has nearly reached the 1,000 mark.
The Alexander City Rotary Club has sponsored the program since its inception in Tallapoosa County and at last count, the club was sponsoring about 900 children a month.
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