No one likes to have surgery.
It’s an arduous process, typically starting in the wee hours of the morning. It involves seeing several doctors and nurses in one day and can sometimes mean an overnight stay in the hospital.
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