Faith, hope and love.
Alexander City Mayor Mike Densmore related to the gathered crowd at Russell Medical for the blessing of Safe Haven Baby Box, that the box illustrates these three things.
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