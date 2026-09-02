Next month, an inaugural group of Alexander City Schools students will take a part in shaping the future of the school system.
During its August retreat, the ACS board discussed creating a Superintendent’s Student Advisory Council. The first meeting is scheduled for sometime in October.
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