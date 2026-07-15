Anfernee Jennings youth camp set for Friday

On Friday, New Orleans Saints linebacker Anfernee Jenning will host his youth camp at Martin-Savarese Stadium — and he won’t be alone. The former Dadeville and Alabama standout will be joined by a new wave of college athletes with Texas Tech’s Malcolm Simmons and Alabama Cederian Morgan also joining Jennings. The camp will go on from 3 p.m. through 6 p.m. and open to ages 5-18 years old. 

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