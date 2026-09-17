It may be the fifth week of the high school football season for Benjamin Russell, but this week is a big one. 

The Wildcats maintained their perfect Class 5A Region 2 record, toppling Stanhope Elmore with ease and taking the 35-9 win last Friday. But now, the Wildcats make the trip near the state border to face off against a formidable and undefeated Russell County team.

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Samuel Higgs / TPI Benjamin Russell running back Josh Harriell (0)and the Wildcats are averaging 200 rushing yards per game. Their opponent this week, Russell County, is averaging nearly 300 rushing yards per game.