When the Lake Martin Leadership red team began looking for a community project, their first thought was a monument.

“Initially we had set out just broadly to make a monument for first responders in Alexander City,” team member A.J. Jarman said. “We got a few steps down that road, and while we think it is a great project, and one that we hope someone pursues in the future, we eventually made a pivot …”

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After two coats of primer, Leadership Lake Martin red team members were able to paint the interior of the Trailblazer hut in fresh, new colors.