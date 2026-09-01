The organization that helps so many residents is looking to reach another lofty goal.

Last year, the Lake Martin Area United Way set its goal for the 2025 fundraising campaign at $520,000. The organization exceeded that goal raising a record-setting $556,411.83.

PHOTOS: United Way kickoff

The Lake Martin Area United Way held its kickoff event Thursday night with a full house present. LMAUW director said the goal for the 2026 campaign has been set at $520,000.

 