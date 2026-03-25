The Elmore County Panthers hosted the Stanhope Elmore Mustangs on Thursday night for an inter-county, non-area competition.
ECHS fell in both games, 1-0 in the girls’ game and 4-2 in the boys’ game.
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David Henriquez Stanhope Elmore soccer
Camden McMillan Elmore County soccer David Henriquez Stanhope Elmore
Andrew Ayala Stanhope Elmore soccer
Andrew Ayala Stanhope Elmore soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Lyam Pugh (20) Stanhope Elmore soccer Cole Moseley (50) Elmore County
Noah Bracknell Elmore County soccer Andy Gomez Stanhope Elmore soccer
Tate McNeely Elmore County
Tate McNeely Elmore County
Tate McNeely Elmore County
Alexander Reyes (14) Stanhope Elmore soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tu Nguyen (21) Stanhope Elmore soccer Tate McNeeley (23) Elmore County soccer
Caleb Allen Elmore County soccer
Noah Bracknell (19) Elmore County soccer Andy Gomez (9) Stanhope Elmore soccer
Asher Justice (7) Elmore county soccer Edward Flores (7) Stanhope Elmore soccer
Caleb Allen Elmore County soccer
Emanuel Vado (17) Elmore County soccer
Keegan Lett (15) Elmore County soccer
Aiden Crow (00) Elmore County soccer
Kubo Nguyen Stanhope Elmore soccer
Diego Castillo (19) stanhope elmore soccer
Ramsey Grimes Stanhope Elmore
David Henriquez Stanhope Elmore soccer
Camden McMillan Elmore County soccer David Henriquez Stanhope Elmore
Andrew Ayala Stanhope Elmore soccer
Andrew Ayala Stanhope Elmore soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Lyam Pugh (20) Stanhope Elmore soccer Cole Moseley (50) Elmore County
Noah Bracknell Elmore County soccer Andy Gomez Stanhope Elmore soccer
Tate McNeely Elmore County
Tate McNeely Elmore County
Tate McNeely Elmore County
Alexander Reyes (14) Stanhope Elmore soccer
Tate McNeely (23) Elmore County soccer
Tu Nguyen (21) Stanhope Elmore soccer Tate McNeeley (23) Elmore County soccer
Caleb Allen Elmore County soccer
Noah Bracknell (19) Elmore County soccer Andy Gomez (9) Stanhope Elmore soccer
Asher Justice (7) Elmore county soccer Edward Flores (7) Stanhope Elmore soccer
Caleb Allen Elmore County soccer
Emanuel Vado (17) Elmore County soccer
Keegan Lett (15) Elmore County soccer
Aiden Crow (00) Elmore County soccer
Kubo Nguyen Stanhope Elmore soccer