Last week Holtville’s softball team secured a spot in the AHSAA Class 5A regional tournament, finishing second in the Class 5A Area 5 tournament behind Brewbaker Tech. 

Holtville faced Marbury for Game 1 on Friday, winning 11-1. 

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File / TPI Holtville softball defeated Brewbaker Tech, XX-XX, on Monday to win the Class 5A Area 5 tournament and secure a trip to the regional tournament. OR Holtville softball was defeated by Brewbaker Tech, XX-XX, on Monday. Despite the loss, the Bulldogs still secured a trip to the regional tournament.