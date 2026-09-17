Submitted / TPI Tallassee High School 2026 Homecoming court has been announced. Queen nominees are Janiya Pace, left, Haley Burt, Marlee Osborne, Bella Kate Ward and Olivia Hammonds. The homecoming queen will be announced during pregame activities that start at 6:30 p.m. Friday, Sept. 18, at J.E. “Hot” O’Brien Stadium prior to a football game with Greenville.

Submitted / TPI Tallassee High School 2026 Homecoming court has been announced. Queen nominees are Janiya Pace, left, Haley Burt, Marlee Osborne, Bella Kate Ward and Olivia Hammonds. The homecoming queen will be announced during pregame activities that start at 6:30 p.m. Friday, Sept. 18, at J.E. “Hot” O’Brien Stadium prior to a football game with Greenville.

Be sure to check at all the Tallassee High School homecoming activities. On Thursday there is the annual candle light ceremony and bon fire. Friday is the pep rally, parade game. The homecoming queen will be announced before the game.

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