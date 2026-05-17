Economic development is a focus for any city, however just having the land is not enough to bring in industries.

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File / TPI Denise Walls with LMAEDA was the guest speaker at the Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club.

Lake Martin Economic Development Alliance executive director Denise Walls visited the Lake Martin-Dadeville Area Kiwanis Club to share the ins and outs of rural economic development. She said the goal of the alliance is to bring industry in and support the ones already here. 