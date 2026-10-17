Mustangs blow out Park Crossing for fourth straight win David D. Goodwin Oct 17, 2026 1 hr ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Senior Dee Barnes put up 213 all-purpose yards and four touchdowns to lead Stanhope Elmore to a 42-0 drubbing of Park Crossing.The Mustangs found the end zone on their first four possessions and it was midway through the second quarter before Park Crossing managed even a first down. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm“vC62E ;@3[ >6?[” p52>D E@=5 9:D A=2J6CD 27E6C E96 82>6] “%92E’D 2 c_\A:646[ 2 D9FE@FE 2?5 b__ J2C5D @? E96 8C@F?5]”k^AmkAm$6?:@CD {6=2?5 |6CC:E 2?5 BF2CE6C324< s2G:D u@D966 25565 E@ E96 CFD9:?8 5@>:?2E:@?] yF?:@C C646:G6C pEC2G:@? $>:E9 25565 2 ab\J2C5 E@F495@H? @? 2 C6G6CD6 ;FDE 367@C6 92=7E:>6]k^AmkAmq2C?6D 2=D@ 8C23365 2 u@D966 A2DD 62C=J :? E96 D64@?5 BF2CE6C 7@C 2 da\J2C5 42E49\2?5\CF? E@F495@H?] $6?:@C +249 v@@5D@? 3=@4<65 E96 %9F?56C3:C5D 7:CDE AF?E 2?5 E@@< :E b_ J2C5D 7@C E96 D4@C6] k^AmkAm%96 DE:?8J |FDE2?8 5676?D6 7@F89E 7@C E96 D9FE@FE E@ E96 G6CJ 6?5] x? E96 7@FCE9 BF2CE6C[ %9F?56C3:C5 BF2CE6C324< z9C:DE:2? !6CCJ>2? >256 2? 24C@32E:4 =62A:?8 A2DD E@ AFE !2C< rC@DD:?8 2E $E2?9@A6VD a\J2C5 =:?6]k^AmkAmqFE H96? E96J H6?E 7@C E96 “EFD9 AFD9[” p52>D D2:5[ E96 |FDE2?8D H6C6 E2F89E E@ “4@?56?D6 E96 =:?6] pEE24< E96 46?E6C 2?5 3C:?8 @FED:56 AC6DDFC6 @? E96 BF2CE6C324<]”k^AmkAm$6?:@C =:?6324<6C s2=J? }:I@? 9:E E96 BF2CE6C324<[ =:?6>6? 7@C465 E96 7F>3=6[ 2?5 D6?:@C qCJ2? s2?:6= 492C865 @FE @7 E96 6?5 K@?6 H:E9 E96 32== E@ <66A E96 4=62? D966E :?E24E]k^AmkAm“%9:?8D 2C6 8C62E H96? E96J H@C< @FE ;FDE =:<6 J@F 5C6H E96> FA]” p52>D D2:5] k^AmkAm%96 D64@?5 92=7 H2D C6=2E:G6=J BF:6E @776?D:G6=J] qFE H:E9 F?56C 2 >:?FE6 =67E[ 2?5 >@DE @7 rC2>E@? q@H= 6IA64E:?8 E96 G:4E@CJ 7@C>2E:@?[ 7C6D9>2? CF??:?8 324< y@C52? $E66=6 H@C<65 9:D H2J E9C@F89 E96 5676?D6 2?5 3C@<6 @77 2 cd\J2C5 E@F495@H? 52D9]k^AmkAms6DA:E6 8FDEJ DH:C=:?8 H:?5D[ D6?:@C A=246 <:4<6C y@9? tDAJ H2D 2 A6C764E f\f @? A@:?E\27E6C <:4<D]k^AmkAm(9:=6 E96 H9@=6 E62> H2D 9JA65 2E E96 5@>:?2?E H:?[ p52>D H2D 2=C625J A@:?E:?8 9:D E62> E@H2C5 ?6IE H66<’D @AA@?6?E]k^AmkAm“}@H H6’G6 8@E E@ EFC? E96 A286 E@ H92E H6’C6 H2:E:?8 @?[” p52>D E@=5 E96 9F55=65 A=2J6CD] “(6 2C6 @?6 H:? 2H2J 7C@> 4=:?49:?8 A=2J@77DP p?5 J@F 86E E@ 5@ :E 282:?DE E96 @?6D J@F 92E6 E96 >@DE[ J@F F?56CDE2?5 >6n x H2?E J@F E@ 8@ E@ D=66A E@?:89E 2?5 6?;@J E9:D H:?]qFE H96? J@F H2<6 FA[ x H2?E J@F E@ D66 3=24< 2?5 8@=5 7@C E96 ?6IE D6G6? 52JD[ 2?5 x H2?E :E E@ WE:4<X J@F @77]”k^AmkAm%96 |FDE2?8D[ b\b :? E96 C68:@?[ 4@>6 9@>6 E@ `f $AC:?8D ?6IE H66< E@ H6=4@>6 :? E96 C:G2= (6EF>A<2 x?5:2?D[ H9@ D:E 2E b\a :? E96 C68:@?]k^AmkAm“xE’D 2 A=2J@77 82>6 7@C 3@E9 @7 FD[” p52>D D2:5] “p?5 :7 2 A=2J@77 82>6 282:?DE J@FC 3:886DE C:G2= 5@6D?’E >2<6 J@FC 962CE 362E 72DE6C[ 2?5 86E J@FC ;F:46D 7=@H:?8[ E96? D@>6E9:?8’D HC@?8 H:E9 J@F]”k^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Stanhope Elmore Mustangs Park Crossing Thunderbirds Dee Barnes High School Football Shutout Recommended for you Most Popular Stolen food pantry monies ordered to be repaid Monday morning crash kills Wetumpka man Jackson’s Gap makes major purchase A HAUNTED RENOVATION: Local designer competes in decorating series ACPD, JGPD and TCSO police reports Sept. 28-Oct. 4 Local Weather Currently in Alexander City 55° Cloudy84° / 55° 2 AM 55° 3 AM 53° 4 AM 51° 5 AM 50° 6 AM 49° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.