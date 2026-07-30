The Tallassee City Council did not take up an offer to purchase four James Street buildings in downtown Tallassee at a cost of $150,000.
At the previous meeting, the council asked Mayor Joey Wiginton to see if a lower price could be obtained.
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