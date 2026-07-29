It seems counterintuitive, but if you ask any coach, they’ll tell you they coach people more than they coach sports. Especially in youth sports, coaches are there as role models to lead their players into a successful life path, more so than they are there to lead them into championship wins.
There are many emotions involved when any coach has the pleasure of watching his or her player move on in life, move on in their sport then return to reap the benefits within the community that raised them. That’s what happened with Stanhope Elmore football coach Hunter Adams, who has returned three of his former players to his coaching staff ahead of this season.
kAm“%96 H2J :E 42>6 23@FE[ :E H2D <:?5 @7 D6C6?5:A:E@FD[” p52>D D2:5] “%96J 2== D6A2C2E6=J 42>6 2?5 D2E 5@H? 2?5 E2=<65 E@ >6 23@FE 5:776C6?E E9:?8D 8@:?8 @? :? E96:C =:G6D[ :? 2 EH@\52J H:?5@H[ 3FE ?@?6 @7 E96> 925 E2=<65 E@ 6249 @E96C 23@FE :E]” k^Am
kAmpK=2? (:==:2>D[ (:==:2> (9:E=@H 2?5 %]y] y24<D@? 6249 A=2J65 7@@E32== 2E $E2?9@A6 t=>@C6] t249 @7 E96> 7@F?5 DF446DD 2?5 4@?E:?F65 E96:C 7@@E32== 42C66CD 36J@?5 |:==3C@@<] (:==:2>D H6?E E@ %C@J[ (9:E=@H A=2J65 7:G6 J62CD 2E |6>A9:D 2?5 H2D ?2>65 2 4@?76C6?46 p==\p>6C:42? >F=E:A=6 E:>6D 2?5 y24<D@? H2D 2? p==\p>6C:42? 2E (6DE ':C8:?:2] q67@C6 E96J <?6H :E[ E9C66 3@JD H9@ 3642>6 3C@E96CD 2E $E2?9@A6 t=>@C6 H6C6 324< @? 7:6=5 H:E9 6249 @E96C[ C6?6H:?8 E96 3@?5D E92E E96J 7@C865 E9C@F89 E96 DA@CE]k^Am
kAm“pD 2 7@@E32== 4@249[ J@FC ECF6 82F86 @7 DF446DD :D 7:G6[ D:I[ D6G6? J62CD 27E6C 8FJD 8C25F2E6[ J@F D66 9@H J@F 27764E65 E96> 2D >6?[” p52>D D2:5] “%9:D :D @?6 @7 E9@D6 >@>6?ED H96C6 J@F D66 E92E E96 4F=EFC6 @7 J@FC AC@8C2> H2D 67764E:G6 3642FD6 J@F’C6 86EE:?8 E@ D66 E96D6 8FJD 4@>6 324< 2?5 A@FC :?E@ E96 E9:?8D E92E J@F 42C6 23@FE[ :?E@ E96 J@F?8 >6? E92E J@F 42C6 23@FE] xE’D ;FDE 2? 2H6D@>6 E9:?8 E@ 92G6]” k^Am
kAmt249 @7 p52>D’D 7@C>6C A=2J6CD C6EFC?D ?@E @?=J 2D 2 4@249[ 3FE 2=D@ 2D 2 E62496C] (9:E=@H C6EFC?D 2D r@@D252’D ?6H A9JD:42= 65F42E:@? E62496C[ y24<D@? C6EFC?D E@ E6249 2E |:==3C@@< |:55=6 $49@@= 2?5 (:==:2>D C6EFC?D E@ E6249 2E $E2?9@A6 t=>@C6] k^Am
kAm“x C62==J AC:56 >JD6=7 @? 36:?8 2CE:4F=2E6[” p52>D D2:5] “xE’D 92C5 E@ 6G6? AFE :E :?E@ H@C5D] xE’D ;FDE 2 D6?D6 @7 AC:56 2?5 ;@J 7@C E96D6 J@F?8 8FJD 2?5 E96 BF2=:EJ @7 J@F?8 >6? E92E E96J 2C6 36:?8 23=6 E@ 27764E E96:C 4@>>F?:EJ[ E96 H2J E96J 42? 5@ E92E :? E96:C C@=6D[ :E >2<6D :E E92E >F49 >@C6 DA64:2=]” k^Am
kAmtG6? 2D (9:E=@H[ (x==:2>D 2?5 y24<D@? C6EFC? E@ E96 D:56=:?6D 2?5 E96 4=2DDC@@>D[ E96J 2=D@ C6EFC? 2D 2 AC6D6?46 :? E96:C 4@>>F?:E:6D[ 364@>:?8 C@=6 >@56=D E@ E96 <:5D H9@ H2E4965 E96> A=2J @? uC:52J ?:89ED] k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ p52>D[ E96 8FJD 2C6 =:<6 <:5D :? 2 42?5J D9@A[ C24:?8 E@ D66 H9@ 86ED E@ AC24E:46 7:CDE :? E96 >@C?:?8D[ H9@ 42? >2<6 E96 >@DE 5:776C6?46 7C@> E96 D:56=:?6D] u@C (9:E=@H[ :E’D 2 DFCC62= 6IA6C:6?46 E92E 96 2=H2JD E9@F89E H@F=5 6G6?EF2==J 4@>6 ECF6] k^Am
kAm“xE’D 4C2KJ 3642FD6 H96? J@F’C6 @? E9:D D:56 @7 :E[ H96? J@F’C6 E96 @?6 5@:?8 E96 4@249:?8[ 5@:?8 E96 E6249:?8[ J@F H2E49 E96:C 6J6D 86E D@ 3:8 2?5 E96J’C6 =:<6[ ‘~z[ 4@249[ E92E’D H92E J@F >62?[ x 8@E E@ 5@ E9:D :?DE625 @7 E9:D[’” (9:E=@H D2:5] “*@F’C6 ;FDE H2E49:?8 :E 4=:4<] x F?56CDE2?5 E92E E9:D :D H96C6 x ?665 E@ 36 7@C DFC6] x’> E6==:?8 J@F[ :E’D D@ 7F? D66:?8 E96> 4=:4< 2?5 E2<6 E96 4@249:?8 :?E@ E96 5C:==[ 2?5 7C@> E96 5C:== @?E@ E96 7:6=5]” k^Am
kAm(9:E=@H :D 6DA64:2==J 6I4:E65 E@ D66 E96 @?\7:6=5 :>A24E 5FC:?8 E96 D62D@?[ H2E49:?8 9:D 3@JD E2<6 @? C:G2=D =:<6 !C2EEG:==6 2?5 (6EF>A<2] x? (9:E=@H’D 7@FC J62CD H62C:?8 E96 $t 24C@DD 9:D 496DE[ 96 ?6G6C =@DE E@ (6EF>A<2[ ?@H 96’D =@@<:?8 E@ >2<6 DFC6 E92E C6>2:?D ECF6] k^Am
kAm“x 766= =:<6 E9:D :D 8@??2 36 2 G6CJ 7F?[ G6CJ <?@H=6586\7:==65 J62C 7@C >6[” (9:E=@H D2:5] “x’> C62==J 6I4:E65 7@C :E] x’> H@C<:?8 H:E9 @?6 @7 E96 36DE 5676?D:G6 >:?5D :? E96 DE2E6 @7 p=232>2[ :E 5@6D?’E 86E 2?J 36EE6C E92? E92E] p?5 x’> 2C@F?5 2 3F?49 @7 8FJD E92E A=2J65 :? 4@==686[ H6’C6 3@F?4:?8 :562D @77 6249 @E96C[ x ;FDE 766= =:<6 :E’D 8@??2 8@ ?@H96C6 3FE FA 7@C FD]” k^Am
kAm*@F 42? ?6G6C 36 DFC6 @7 9@H =@?8 2 DA64:2= >@>6?E 42? =2DE[ 3FE J@F 42? 36 DFC6 E@ C6>6>36C 2?5 496C:D9 :E 7@C E96 C6DE @7 J@FC =:76] u@C (9:E=@H[ 2D >F49 2D 7@C p52>D[ E92E :D H92E E9:D D62D@? >62?D] k^Am