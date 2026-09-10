20260909 Tiger Paw New Owners 004.jpg
Buy Now

Cliff Williams / TPI New ownership at Tiger Paw in downtown Tallassee has refreshed the paint and provides more team gear for schools such as Tallassee, Reeltown and Eclectic. It hopes to add other high schools as well as Auburn, Alabama and Troy soon.

The Crain and Rigsby families have extended their connections in downtown Tallassee with Tiger Paw.

Jake and Jennifer Crain and Josh and Katie Rigsby already owned the building housing The Mill Collective when an opportunity came next door to purchase Tiger Paw and the building it's housed in.

PHOTOS: Tallassee's Tiger Paw has new owners

Tags

Recommended for you