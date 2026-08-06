Obituary (paid) Reports a death; provided by mortuary, friends or family. Andy O’Neil Grimsley Aug 6, 2026 Aug 6, 2026 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 1941 – 2026 × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^Am kAmkDA2?mp?5J ~’}6:= vC:>D=6J A2DD65 2H2J A62467F==J 2E 9@>6 @? $F?52J[ yF=J ae[ a_ae[ 27E6C 2 =@?8 DECF88=6 H:E9 p=K96:>6CVD 5:D62D6] p?5J H2D >6E:4F=@FD[ 5:=:86?E[ C6D@FC467F=[ 9@?@C23=6[ 2?5 86?E=6] p?5 G6CJ 7F??J] w6 925 2 8C62E 2?5 DA64:2= =@G6 7@C {2<6 |2CE:? E9C@F89@FE 9:D =:76] vC@H:?8 FA :? p=6I r:EJ[ E96 =2<6 H2D :? 9:D 3=@@5] uC@> 49:=59@@5 @?[ 7:CDE 2E 9:D 72>:=J’D #FDD6== 423:? 2?5 =2E6C 2E 9:D 9@FD6 :? QE96 A6C764E D=@F89[Q 96 C6=:D965 =:76 @? E96 H2E6C] |2?J ?@?\=2<6 7C:6?5D 496C:D9 >6>@C:6D @7 “r2AE2:? p?5J” E2<:?8 E96> @FE 7@C 2 4CF:D6]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?5J H2D 3@C? |2C49 ``[ `hc`] p7E6C 8C25F2E:?8 :? E96 4=2DD @7 `hdh 7C@> q6?;2>:? #FDD6== w:89 $49@@=[ p?5J H6?E E@ E96 &?:G6CD:EJ @7 p=232>2[ H96C6 96 A=65865 s6=E2 %2F s6=E2] sFC:?8 E96 ':6E?2> (2C 96 E@@< 2 3C62< 7C@> D49@@= E@ 6?=:DE :? E96 p:C u@C46 2?5 H2D DE2E:@?65 :? %2:H2?] w6 E96? C6EFC?65 E@ 4@==686 =:76 2?5 H2D 2 AC@F5 q2>2 8C25F2E6] p?5J DA6?E 2 =@?8 42C66C 2E #FDE t?8:?66C:?8 2D 2 AFC492D:?8 >2?286C 2?5 >256 >2?J =:76\=@?8 7C:6?5D E96C6] p7E6C C6E:C6>6?E[ 96 C6:8?:E65 9:D E2=6?E 2D 2 G:DF2= 2CE:DE[ 7:?5:?8 8C62E A=62DFC6 :? 4C62E:?8 5:G6CD6 A2:?E:?8D :? 9:D DEF5:@ C6EC62E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?5J H2D AC656462D65 3J 9:D A2C6?ED[ yF=:2 q6?46 vC:>D=6J 2?5 !2F= p4<6C vC:>D=6J[ 2?5 3J 9:D D:DE6C s2A9?6 vC:>D=6J] w6 :D DFCG:G65 3J 9:D 36=@G65 H:76 @7 ca J62CD[ {J?? s2G:D vC:>D=6Jj 3J 9:D EH@ 49:=5C6?[ q6E9 vC:>D=6J w2CC:D 2?5 |:4926= |4v@G6C? Wr9C:DE:?2Xj 3J 9:D E9C66 8C2?549:=5C6?[ $2HJ6C w2CC:D[ w2??29 w2CC:D[ 2?5 s2G:D |4v@G6C?j 2?5 3J 9:D D:DE6C yF=:6EE6 vC:>D=6J $92H Ws2G6X]k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Submit An Obituary Funeral homes often submit obituaries as a service to the families they are assisting. However, we will be happy to accept obituaries from family members pending proper verification of the death. Submit Outlook e-Edition Alex City Outlook Alex City Outlook Most Popular 2 arrested for trafficking marijuana Baptism held for female inmates at Elmore County Jail Former ADOC employee still held on $4.5 million bond Gateway has new owner City to keep public nuisance issues in-house Local Weather Currently in Alexander City 77° 88° / 71° 5 PM 79° 6 PM 79° 7 PM 79° 8 PM 79° 9 PM 77° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.