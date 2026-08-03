Dail Dean Gibbs, 97, of Montgomery, Alabama, passed away peacefully on July 1, 2026, surrounded by family. Born April 4, 1929, in Rector, Arkansas, he was the son of Ernest ad Leona Gibbs.

He is survived by his children John Gibbs, Jeff (Debbie) Gibbs, and Julie Lyons (David); grandchildren Lindsey Ketchum (Kent), Layken Rubin (Braden), Laura McClinton (Jacob), and Logan Gibbs (Celeste); and great grandchildren Harper and Knox Ketchum, Harrison and Hollyn Rubin, Will McClinton, and Linlee Gibbs. He was predeceased by his son, Mitchell Gibbs.

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