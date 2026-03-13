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ALEXANDER

Donna (DJ) Alexander of Alexander City, AL passed away peacefully on January 27, 2026 with her daughter and daughter-in-law by her side leaving behind a legacy of faith, kindness and devotion to family. She was a member of First Baptist Church of Alexander City, AL for many years. DJ had retired from the State of Alabama, but most recently had worked at Total Fitness at Russell Medical.

To her daughter (Cameron), she was more than a mother - she was a best friend. They often described themselves as "two peas in a pod", a perfect mother-daughter duo who shared laughter, tears, adventures, and unwavering support. Their bond was one of deep friendship, trust and love.

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