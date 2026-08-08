December 3, 1937 – July 29, 2026
Joe Bobby Jennings, age 88, of Lafayette, Alabama, went to his Heavenly Home on July 29, 2026. He passed away peacefully at home surrounded by his family and loved ones.
kAmkDA2?my@6 q@33J H2D 3@C? :? %2==2A@@D2 r@F?EJ @? s646>36C b[ `hbf[ E@ E96 =2E6 t=:K236E9 r@@< 2?5 vFJ y6??:?8D] w6 8C25F2E65 7C@> r2>A w:== w:89 $49@@= :? `hdd 2?5 H6?E @? E@ 2EE6?5 pF3FC? &?:G6CD:EJ[ H96C6 96 62C?65 9:D 568C66 2E E96 r@==686 @7 p8C:4F=EFC6]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 56G@E65 9:D =:76 E@ E96 7@C6DECJ 3FD:?6DD] w6 H@C<65 7@C E96 &?:E65 $E2E6D s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6 7@C >2?J J62CD] w6 =@G65 E96 @FE5@@CD[ 9:D 4@>>F?:EJ[ 2?5 6DA64:2==J 9:D 72G@C:E6 A2C46= @7 =2?5 :? w24<?6JG:==6] w:D A2DD:@? 7@C 7@C6DECJ 2?5 C6DA@?D:3=6 =2?5 >2?286>6?E H2D 6G:56?E E9C@F89@FE 9:D =:76 2?5 62C?65 9:> ?F>6C@FD 9@?@CD 7@C 9:D 565:42E:@? 2?5 244@>A=:D9>6?ED] x? a_``[ y@6 q@33J C646:G65 E96 7@==@H:?8 2H2C5Di |@D=6J |6>@C:2= %C62DFC6 u@C6DE pH2C5 – r6?EC2= #68:@?j $E2E6H:56 ~FEDE2?5:?8 %C66 u2C>6Cj $@FE96C? #68:@?2= %C66 u2C>6C @7 E96 *62Cj ~FEDE2?5:?8 p49:6G6>6?E :? |F=E:A=6 &D6 |2?286>6?E @7 u@C6DE {2?5j 2?5 %C62DFC6 u@C6DE pH2C5 – r6?EC2= #68:@?] w6 H2D 6IEC6>6=J AC@F5 @7 36:?8 C64@8?:K65 3J 9:D A66CD 7@C 5@:?8 H@C< 96 ECF=J =@G65]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 >6E 2?5 76== :? =@G6 H:E9 E96 362FE:7F= |2C:=J? {2?8=6J] $96 H2D E96 23D@=FE6 =@G6 @7 9:D =:76 2?5 96 25@C65 96C] %96J 3F:=E 2 =:76 @? =@G6 2?5 C2:D65 a 2>2K:?8 49:=5C6?] w6 2?5 |2C:=J? H6C6 >2CC:65 7@C eg J62CD 2E E96 E:>6 @7 96C A2DD:?8 @? yF=J `g[ a_a`] k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp7E6C 9:D C6E:C6>6?E[ 96 DE2CE65 2?5 @A6C2E65 {2<6 |2CE:? !642? :? s256G:==6[ w6 H2D 7@CEF?2E6 E@ 7:?5 2 D64@?5 42C66C E92E 2==@H65 9:> E@ DE:== H@C< H:E9 2?5 E2=< E@ A6@A=6] (96? 96 C6E:C65 E96 D64@?5 E:>6[ 96 EFC?65 E96 52J\E@\52J @A6C2E:@?D @7 E96 3FD:?6DD @G6C E@ 9:D D@?[ |:<6 y6??:?8D] w6 DE:== H6?E E@ E96 A642? D9@A 6G6CJ 52J 3FE ?@H |:<6 5:5 E96 H@C< 2?5 y@6 q@33J D2E 2?5 492EE65 H:E9 E96 4FDE@>6CD] w6 =@G65 36:?8 23=6 E@ G:D:E H:E9 4FDE@>6CD 2?5 7C:6?5D E92E DE@AA65 3J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my@6 q@33J H2D 2 86?F:?6 >2? H9@ H2D =@G65 2?5 C6DA64E65 3J 2== H9@ <?6H 9:>] w6 H2D 2 ECF6 >2? @7 72:E9[ 2 =@G:?8 72E96C[ 2 56G@E65 9FD32?5[ 2?5 2 7C:6?5 E@ 2==] y@6 q@33JVD 8C62E6DE =6824J[ 9@H6G6C[ H2D E96 =@G6 96 D92C65 H:E9 9:D 72>:=J[ 9:D F?H2G6C:?8 72:E9[ 2?5 E96 6I2>A=6 96 D6E 7@C E9@D6 2C@F?5 9:>] w:D =@G6 7@C 9:D 72>:=J[ 9:D =2?5[ 2?5 9:D 4@>>F?:EJ H:== =:G6 @? E9C@F89 E96 86?6C2E:@?D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my@6 q@33J H2D AC646565 :? 562E9 3J 9:D A2C6?ED[ t=:K236E9 2?5 vFJ y6??:?8Dj 9:D 36=@G65 H:76 2?5 D@F=>2E6 |2C:=J? {2?8=6J y6??:?8Dj 9:D 3C@E96C[ t=>6C vFJ y6??:?8Dj 2?5 9:D D:DE6C[ p?? y6??:?8D {2?8=6J]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mw6 =62G6D 369:?5 E@ 496C:D9 9:D >6>@CJ 9:D D@?[ y@D6A9 |:4926= Wq6E92?JX y6??:?8Dj 9:D 52F89E6C[ $FD2? r2>:==6 y6??:?8D s2G:D WE96 =2E6 y@D6A9 r=:?E@? s2G:D yC]Xj 9:D 8C2?5D@?[ %2J=@C Wp=:D@?X y6??:?8Dj 2?5 9:D 8C62E\8C2?549:=5C6?[ wF5D@? y6??:?8D[ |2C=6J y6??:?8D[ |2D@? y6??:?8D[ 2?5 %JD@? y6??:?8D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mp 8C2G6D:56 D6CG:46 H:== 36 96=5 @? |@?52J[ pF8FDE b[ a_ae[ 2E `_i__ 2]>] 2E %2==2A@@D2 r@F?EJ |6>@CJ v2C56?D[ H:E9 t=56C #:492C5 !:??6== @77:4:2E:?8]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mx? >6>@CJ @7 |C] y@6 q@33J y6??:?8D[ E96 72>:=J H6=4@>6D 7=@H6CD @C 5@?2E:@?D >256 36 >256 E@ E96 492C:EJ @7 J@FC 49@:46 :? >6>@CJ @7 y@6 q@33J y6??:?8D]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?my@6 q@33J H:== 36 566A=J >:DD65[ 3FE 9:D >6>@CJ[ 9:D 72:E9[ 2?5 E96 =6824J 96 3F:=E H:== =:G6 @? :? E96 962CED @7 9:D 72>:=J[ 7C:6?5D[ 2?5 2== H9@ 925 E96 AC:G:=686 @7 <?@H:?8 9:>]k^DA2?mk^Am
kAmkDA2?mk6>m{2<6 |2CE:? uF?6C2= w@>6D :D 9@?@C65 E@ D6CG6 E96 72>:=J @7 |C] y@6 q@33J y6??:?8D]k^6>mk^DA2?mk^Am
kAmk^Am
kAmk^Am