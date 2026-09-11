I can recall two times in my life when world events changed how we received our news: the little girl who was trapped in a well and 9/11.
The girl in the well moved us into the 24-hour news cycle (thanks CNN), and 9/11 moved us into the age of online news.
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