I can recall two times in my life when world events changed how we received our news: the little girl who was trapped in a well and 9/11.

The girl in the well moved us into the 24-hour news cycle (thanks CNN), and 9/11 moved us into the age of online news.

Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com.

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