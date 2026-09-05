An icon. A legend. One of the greatest of our time. No matter how you choose to describe Dolly Parton, her impact is undeniable. 

Humble rural beginnings produced an individual that was a light in a world that often feels dim. She will no doubt be missed by each person she touched through her music and personal connections, but the legacy she is leaving behind is one of generosity and being of service to others. 

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