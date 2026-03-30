This is a big election year in the Heart of Dixie. Every Constitutional office is on the ballot. Most of the major Constitutional offices are wide open with no incumbent running for reelection.

The two most important posts in state government, after Governor, are Attorney General and Agriculture Commissioner. Both constitutional offices are incumbent free. Agriculture Commissioner Rick Pate is term-limited and is running for Lt. Governor. The Attorney General office is being vacated by Steve Marshall, who is running for the U.S. Senate.

Steve Flowers is Alabama’s leading political columnist. His weekly column appears in over 60 Alabama newspapers. He served 16 years in the state legislature. Steve may be reached at steve@steveflowers.us.