If there’s one thing I’ve learned I’m good at, it’s compartmentalization.

In my job, it’s one skill you must have especially as you get further into your career.

Lizi Arbogast is the managing editor of Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 434-962-9420 or via email at lizi.arbogast@alexcityoutlook.com.  

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