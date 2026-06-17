Weather Alert

...FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT FROM THURSDAY MORNING THROUGH FRIDAY EVENING... * WHAT...Flash flooding caused by excessive rainfall continues to be possible. * WHERE...A portion of central Alabama, including the following counties, Autauga, Barbour, Bibb, Bullock, Calhoun, Chambers, Chilton, Clay, Cleburne, Coosa, Dallas, Elmore, Greene, Hale, Jefferson, Lee, Lowndes, Macon, Marengo, Montgomery, Perry, Pickens, Pike, Randolph, Russell, Shelby, St. Clair, Sumter, Talladega, Tallapoosa and Tuscaloosa. * WHEN...From Thursday morning through Friday evening. * IMPACTS...Excessive runoff may result in flooding of rivers, creeks, streams, and other low-lying and flood-prone locations. * ADDITIONAL DETAILS... - http://www.weather.gov/safety/flood PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... You should monitor later forecasts and be prepared to take action should Flash Flood Warnings be issued. &&