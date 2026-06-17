Television portrays court as being dramatic. It portrays it as solving all the pieces of a crime.
In real life, it isn’t always what television makes it out to be. But it can still provide many a-ha moments.
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