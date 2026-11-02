Opinion Advocates for ideas and draws conclusions based on the interpretation of facts and data. Everybody has a story Nov 2, 2026 2 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Gwen Bishop Multimedia Reporter Author email Follow Gwen Bishop Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save I haven’t read a biography or autobiography in decades. Probably not since my 20s.There is a definite reason for that. × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmkDA2?m|J 7:CDE 8@ C@F?5 2D 2 C6A@CE6C H6 925 2 H66<=J 762EFC6 x 36=:6G65 H6 42==65 $A@E=:89E] %96 C6A@CE6CD H@F=5 E2<6 EFC?D HC:E:?8 =@?86C 762EFC6 DE@C:6D @? A6@A=6 :? E96 4@>>F?:EJ] p =@E @7 E:>6D E96 DE@C:6D H6C6 32D65 @? C64@>>6?52E:@?D 7C@> C6256CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 :>A@CE2?E E9:?8 x 5:D4@G6C65 HC:E:?8 E96D6 DE@C:6D H2D E92E 6G6CJ@?6 92D 2 DE@CJ] *@F ;FDE 8@EE2 7:?5 :E]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 @E96C E9:?8 x ?@E:465 :D E92E E96 >@DE :?E6C6DE:?8 A6@A=6 2C6?’E =@42= 46=63C:E:6D @C 6G6? A@=:E:4:2?D] %96J 2C6 J@FC ?6:893@CD] %96J 2C6 E96 A6@A=6 H9@ 92G6 H62E96C65 E96 DE@C>D E92E @?=J E96:C 72>:=:6D 2?5 7C:6?5D <?@H 23@FE]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96D6 2C6 E96 A6@A=6 H9@ H@C< :? 724E@C:6D[ 4FE J@FC 8C2DD @C 6G6? 4@@< J@FC 7@@5] %96J 2C6 ;FDE =:G:?8 E96:C =:G6D E96 36DE E96J 42?] $FCG:G:?8 E96 92C5 DEF77 E92E’D E9C@H? E96:C H2J]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx’G6 2=H2JD E@=5 >J <:5D J@F 5@?’E =62C? 2?JE9:?8 7C@> DF446DDj J@F =62C? 7C@> 72:=FC6] %96 6G6CJ52J A6@A=6 J@F ?6G6C 962C 23@FE 2C6 5@:?8 E96 D2>6 E9:?8] (92E6G6C 92C5D9:AD E96J 92G6 925[ E96J’G6 =62C?65 7C@> :E 2?5 >@G65 @?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96D6 2C6 E96 36DE DE@C:6D]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx H2D C6>:?565 @7 E9:D H96? x :?E6CG:6H65 {2HC6?46 p==6? E9:D H66< 7@C 9:D `__E9 3:CE952J DE@CJ]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m|C] p==6? :D 2? 6G6CJ>2?] w6 H2D ?6G6C C:49[ ?6G6C 72>@FD] qFE 96 92D =:G65 2 7F== =:76 2?5 92D A=6?EJ @7 :?E6C6DE:?8 DE@C:6D E@ 8@ H:E9 :E] (96E96C 96 925 3:886C 5C62>D 2?5 A=2?D 7@C 9:>D6=7[ x’> ?@E DFC6[ 3FE 96 D66>D 72:C=J 92AAJ E@ >6 H:E9 E96 =:76 96 92D =65]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?@E96C E9:?8 x ?@E:465 23@FE 9:> :D E92E 96 :D ECF6 E@ 9:>D6=7] w6 =@G6D =:76 2?5 96 =@G6D A6@A=6] %9@D6 EH@ E9:?8D[ 2=@?8 H:E9 9:D FA4@>:?8 3:CE952J[ 92G6 >256 9:> 2 =@42= 46=63C:EJ] (9:=6 96 >256 2 ?2>6 7@C 9:>D6=7 D6G6C2= 564256D 28@ 2D E96 >2? H9@ 4@F=5 7:I J@FC 4=@4<[ 96 H2D?’E D66<:?8 C64@8?:E:@?j :E H2D ;FDE D@>6E9:?8 96 H2D 8@@5 2E 2?5 6?;@J65 5@:?8]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp?@E96C E9:?8 A6CE2:?:?8 E@ =:76[ 2?5 @?6 @7 E96 E9:?8D x E2F89E >J <:5D H96? E96J DE:== =:G65 2E 9@>6 :D E92E ?@ >2EE6C H92E D@>63@5J 5@6D 7@C 2 =:G:?8[ E96J 2C6 DE:== A6@A=6 2?5 ;FDE 5@:?8 2 ;@3] x? @E96C H@C5D[ E9@D6 H6 4@?D:56C 46=63C:E:6D 2C6 ;FDE >2<:?8 2 =:G:?8 6G6? :7 E92E ;@3 AFED E96> :? E96 DA@E=:89E] k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m{@42= 46=63C:E:6D 2?5 @FC =@42= A@=:E:4:2?D 2C6 DE:== @FC ?6:893@CD] %96J 2C6 ;FDE A6@A=6 ECJ:?8 E@ >2<6 E96:C H2J :? E96 H@C=5 ;FDE =:<6 6G6CJ@?6 6=D6] x7 x H6C6 E@ :?E6CG:6H @?6 @7 E96> 7@C 2 762EFC6 2CE:4=6[ x H@F=5 ECJ E@ 7:?5 E96 9:556? DEF77] x AC@323=J H@F=5?’E 2D< E96> >F49 23@FE E96:C ;@3D[ 3FE H@F=5 ECJ E@ 86E E96> E@ E2=< E@ >6 23@FE E96 D2>6 E9:?8D |C] p==6? 2?5 x E2=<65 23@FE] %96 52J\E@\52J DEF77 E92E >2<6D FD 2== 9F>2?]k^DA2?mk^Am Gwen Bishop is a multimedia reporter for Tallapoosa Publishers Inc. She can be reached at 256-307-8155 or via email at gwen.bishop@alexcityoutlook.com. Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Most Popular Tallassee police chief on leave State police at Tallassee City Hall Couple’s diagnoses doesn’t hold them back Board members issue retraction to councilor Bill Young County BOE looks to make major change Local Weather Currently in Alexander City 70° Sunny70° / 57° 11 AM 72° 12 PM 74° 1 PM 75° 2 PM 75° 3 PM 75° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.