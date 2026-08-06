Sometimes I just wish people would listen to me. I’ve lost count of the people I've given solid, wise advice only to be ignored. The person might nod their head as I'm talking, even agree with me, but in the end, they don’t follow through.

All arrogance aside, sometimes I don't even take my own advice. Because sometimes it’s just plain hard. It’s much easier to blame other people than consider I might be the main contributor to the problem. But I'm old now and I like to think I've learned a few things in all my years. It would be sad not to have. So I'll share this advice with you. It’s your prerogative to listen or not.

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