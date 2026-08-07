Opinion Advocates for ideas and draws conclusions based on the interpretation of facts and data. LETTER: Put voters first in redistricting Aug 7, 2026 9 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Dear Editor, × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAmk^Am kAmkDA2?m$E6G6 u=@H6CD’ yF=J g @A:?:@? C2:D6D 2? :>A@CE2?E :DDF6[ 3FE x 36=:6G6 :E @G6C=@@<D E96 566A6C 52?86C 86CCJ>2?56C:?8 A@D6D E@ 72:C C6AC6D6?E2E:@?] pD 2? p=232>2 G@E6C[ x H2?E >J G@E6 E@ 4@F?E :? 2 5:DEC:4E E92E C67=64ED C62= 4@>>F?:E:6D — ?@E @?6 56D:8?65 >2:?=J E@ AC@E64E A@=:E:42= A@H6C] %96 :DDF6 :D ?@E H9:49 A2CEJ 36?67:ED :? 2 D:?8=6 6=64E:@?] %96 :DDF6 :D H96E96C G@E6CD 49@@D6 E96:C C6AC6D6?E2E:G6D[ @C A@=:E:4:2?D 49@@D6 E96:C G@E6CD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mx? #F49@ G] r@>>@? r2FD6[ E96 $FAC6>6 r@FCE 4=@D65 E96 7656C2= 4@FCE9@FD6 5@@C E@ >@DE A2CE:D2? 86CCJ>2?56C:?8 4=2:>D[ 42==:?8 E96> A@=:E:42= BF6DE:@?D 36J@?5 E96 C6249 @7 7656C2= ;F586D] %92E >2J 36 2 =682= CF=:?8[ 3FE :E 5@6D ?@E >2<6 86CCJ>2?56C:?8 72:C[ 56>@4C2E:4 @C 92C>=6DD]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m(96? 5:DEC:4E =:?6D 2C6 5C2H? E@ AC@E64E :?4F>36?ED @C 6?EC6?49 @?6 A2CEJ[ @C5:?2CJ 4:E:K6?D =@D6 A@H6C] x 92G6 E2=<65 H:E9 A6@A=6 H9@ 2=C625J 766= E96:C G@:46D 2C6 E@@ 62DJ E@ :8?@C6[ 2?5 86CCJ>2?56C:?8 566A6?D E92E 7CFDEC2E:@?] r@>A6E:E:G6 6=64E:@?D 364@>6 =6DD 4@>>@?[ 2?5 C6AC6D6?E2E:G6D 42? 364@>6 >@C6 244@F?E23=6 E@ A2CEJ =6256CD 2?5 AC:>2CJ G@E6CD E92? E@ E96 3C@256C AF3=:4]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mp=232>2 <?@HD E9:D AC@3=6> H6==] x? p==6? G] |:==:82?[ 4@FCED 7@F?5 D6C:@FD 4@?46C?D E92E p=232>2’D 4@?8C6DD:@?2= >2A 5:=FE65 q=24< G@E:?8 DEC6?8E9 F?56C E96 '@E:?8 #:89ED p4E] %96 7:89E @G6C @FC >2AD D9@HD H9J DEC@?8 AC@E64E:@?D 2C6 DE:== ?66565] #65:DEC:4E:?8 D9@F=5 ?@E 36 2 E@@= 7@C =@4<:?8 4@>>F?:E:6D @FE @7 72:C C6AC6D6?E2E:@?]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?m%96 $FAC6>6 r@FCE >2J 92G6 =:>:E65 H92E 7656C2= 4@FCED 42? 5@ 23@FE A2CE:D2? 86CCJ>2?56C:?8[ 3FE 4:E:K6?D 2C6 ?@E A@H6C=6DD] r@?8C6DD[ DE2E6 =68:D=2EFC6D 2?5 DE2E6 4@FCED 42? DE:== 24E] |@C6 :>A@CE2?E=J[ G@E6CD 42? <66A DA62<:?8 FA] p=232>2 56D6CG6D EC2?DA2C6?E >2A>2<:?8[ >62?:?87F= AF3=:4 :?AFE 2?5 5:DEC:4ED E92E C6DA64E 4@>>F?:E:6D :?DE625 @7 5:G:5:?8 E96> 7@C A@=:E:42= 25G2?E286]k^DA2?mk^AmkAmkDA2?mu2:C >2AD 2C6 ?@E 2 A2CE:D2? =FIFCJ] %96J 2C6 2 32D:4 C6BF:C6>6?E @7 C6AC6D6?E2E:G6 56>@4C24J] }@ >2EE6C H9:49 A2CEJ :D :? A@H6C[ 86CCJ>2?56C:?8 :D HC@?8 3642FD6 :E D:=6?46D G@E6CD 2?5 5:DE@CED E96 H:== @7 E96 A6@A=6] x 9@A6 p=232>:2?D @7 2== A@=:E:42= G:6HD 42? 28C66 @? 2E =62DE E9:D >F49i ~FC 6=64E:@? >2AD D9@F=5 AFE G@E6CD 7:CDE]k^DA2?mk^AmkAmk^AmkAmk^AmkAmkDA2?m$:?46C6=J[k^DA2?mk^AmkAmkDA2?myF5J !2=7C6Jk^DA2?mk^AmkAmkDA2?ms256G:==6[ p=232>2k^DA2?mk^Am Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Nominate Your Favorites! Most Popular 2 arrested for trafficking marijuana Baptism held for female inmates at Elmore County Jail Former ADOC employee still held on $4.5 million bond Gateway has new owner City to keep public nuisance issues in-house Local Weather Currently in Alexander City 79° Sunny88° / 71° 5 PM 79° 6 PM 79° 7 PM 78° 8 PM 78° 9 PM 76° Copyright 2026 TPI Media Group | Terms of Use | Privacy Policy Powered by BLOX Content Management System from BLOX Digital.